السعودية تعلن مركزها في الاحتياطي العالمي من الدولار

أعلن وزير المالية السعودية، عن معلومات جديدة بشأن الاحتياطي السعودي من الدولار.

وقال محمد الجدعان، إن بلاده "تمتلك أكبر ثالث احتياطي عالمي من الدولار، فيما تركز إصدارات المملكة للسندات حاليا على الريال والدولار"، حسب موقع "العربية.نت"

وأكد وزير المالية السعودية أن "الرياض قد تصدر سندات باليورو هذا العام حسب السوق".

وكشف الوزير، عن حاجة المملكة من السندات المحلية 120 مليار ريال حتى نهاية 2019. (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).

وقال الجدعان:

من المهم جدا إصدار السندات بالريال السعودي، ومنحنى إصدار السندات السعودية اكتمل بعد إصدار الـ30 عاما، سنكمل إصدار السندات الشهري حسب متطلبات الأسواق.

ولفت الجدعان، إلى أن الإقبال على إصدار المملكة الأول من السندات كان مرتفعا جدا، موضحا أن بلاده تخطط لإصدارات بقيمة 120 مليار ريال هذا العام.

وأكد الجدعان، أن الإقبال على سندات السعودية تعكس الثقة العالمية في اقتصادها، خاصة أن الإقبال على السندات طويلة الأجل أكبر من القصيرة.

وحسب مؤسسة النقد العربي السعودي هبط إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة في شهر فبراير الماضي إلى 1.817 تريليون ريال (484.6 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.827 تريليون ريال (487.26 مليار دولار) في فبراير من عام 2018، بتراجع 0.5%.

وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج، ونقد أجنبي وودائع بالخارج، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى الذهب النقدي.