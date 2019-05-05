التفجيرات الإرهابية تسقط السياحة السريلانكية إلى الحضيض

تراجعت السياحة في سريلانكا والتي يبلغ حجمها 4.4 مليار دولار نتيجة عمليات الإلغاء بعد أن تجنب المسافرون زيارة تلك البلاد الواقعة في المحيط الهندي بعد التفجيرات الانتحارية المتعددة التي أسفرت عن سقوط أكثر من 250 قتيلا قبل أسبوعين.

© AFP 2019 / ISHARA S. KODIKARA رئيس سريلانكا يتعهد بالقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار قبل الانتخابات

ومن الجدير بالذكر أن السياحة السريلانكية تساهم بخمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي لسريلانكا.

وعلق رئيس سريلانكا ماثريبالا سيريسينا في مقابلة تلفزيونية، يوم أمس السبت، أن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت البلاد هي ضربة كبيرة للاقتصاد والسياحة أيضا.

وأضاف قائلا "المهم أن تعود السياحة إلى ما كانت عليه قبل الهجمات كي ينمو الاقتصاد".

وتراجعت الحجوزات في الفنادق بنسبة 186 في المئة في المتوسط خلال الأسبوع الذي أعقب الهجمات بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك حسبما أظهرت بيانات من مؤسسة فوروردكيز للاستشارات السياحية.

وقال كيشو جوميز رئيس مكتب السياحة بسريلانكا لرويترز إن معدل الإلغاء في الفنادق في شتى أنحاء البلاد بلغ في المتوسط سبعين في المئة حتى يوم السبت وكانت العاصمة كولومبو أكثر المناطق تأثرا بذلك.