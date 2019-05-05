مصر... الاحتياطات الأجنبية تتجاوز 44.2 مليار دولار

ارتفع حجم الاحتياطيات الأجنبية في مصر لتتجاوز 44.2 مليار دولار، في نهاية أبريل/نيسان الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.

© Sputnik . Natalia Seliverstova مصر: الاحتياطي الأجنبي يقفز أكثر من مليار دولار في أكبر زيادة منذ يوليو

ذكرت ذلك وكالة " رويترز "، اليوم الأحد 5 مايو / أيار، مشيرة إلى أن الاحتياطي النقدي المصري، وصل إلى 44.218 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ44.11 مليار دولار في نهاية مارس / آذار الماضي.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية في مصر تساوي 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل من عام 2018، وهو ما يعني أنها تواصل ارتفاعها منذ العام الماضي.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر / تشرين الثاني عام 2016، في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي سبق وأشاد بما يتم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج القرض.