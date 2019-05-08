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10:39 08 مايو/ أيار 2019
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    سي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية

    بشكل غير متوقع... انخفاض صادرات الصين وزيادة وارداتها

    © Sputnik .
    اقتصاد
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    انخفضت صادرات الصين على غير المتوقع في شهر أبريل، وذلك بنسبة 2.7 % على أساس سنوي.

    ورغم ذلك حققت الواردات مفاجأة "بتسجيل أول زيادة في خمسة أشهر، مما يرسم صورة متباينة للاقتصاد في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن ضغوطها على بكين مع تهديدات بفرض مزيد من الرسوم التجارية العقابية"، حسب وكالة "رويترز".

    ترامب
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    وأظهرت البيانات الجمركية اليوم الأربعاء أن الصادرات انخفضت 2.7 بالمئة على أساس سنوي.

    ويقدر ايه.ان.زد أن أكثر من 80 بالمئة من الانخفاض في القراءة الرئيسية يرجع إلى هبوط حاد في الشحنات إلى الولايات المتحدة، التي تواصل صادرات قطاع التكنولوجيا الفائقة فيها التعرض لضغوط بسبب تباطؤ الطلب العالمي على الهواتف الذكية وإلكترونيات أخرى.

    وكان اقتصاديون قد توقعوا تباطؤ نمو الصادرات إلى 2.3 بالمئة بعد قفزة مفاجئة سجلتها الصادرات في مارس/ آذار بنسبة 14.2 بالمئة، وهو ما يشك بعض المحللين في أنه تضخم جاء بفعل عوامل موسمية وتشوهات مؤقتة ترتبط بخفض ضريبة القيمة المضافة من أول أبريل/ نيسان؛ حسب "رويترز".

    لكن الواردات فاقت التوقعات بتسجيل زيادة نسبتها أربعة بالمئة على أساس سنوي، وكانت توقعات المحللين أن تسجل الواردات انخفاضا نسبته 3.6 بالمئة بعد تراجع نسبته 7.6 بالمئة في مارس/ آذار.

    وبعد أن كان محللون كثيرون يتوقعون قرب التوصل إلى حل، طغت المخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على أحدث بيانات تجارية والتي ستخضع كالعادة لقراءة متأنية بحثا عن مؤشرات بشأن أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

    كان المستثمرون يأملون أن تعزز بيانات التجارة الصينية في أبريل نيسان المؤشرات على أن الاقتصاد بدأ يستقر بما يقلص المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي.

    واتسع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، وهو مصدر إزعاج كبير لواشنطن، إلى 21.01 مليار دولار في أبريل نيسان من 20.5 مليار في مارس آذار. وانخفضت واردات الصين من الولايات المتحدة نحو 26 بالمئة بينما هبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة أكثر من 13 بالمئة.

    أعلن ممثل وزارة التجارة الصينية، هاو فين، أن الصين والولايات المتحدة وضعتا أمام أنفسهما هدفا بإلغاء جميع الرسوم الإضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

    وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جين شوانغ، أعلن أن بلاده مستعدة لإجراء حوار نزيه ومتساو مع الولايات المتحدة لحل النزاعات التجارية، ولكن في الوقت نفسه تعتزم بكين الاستمرار بالدفاع بقوة عن حقوقها ومصالحها.

    يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان فرض مؤخرا، رسوما جمركية على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار لإرغام بكين على تقديم تنازلات بشأن قائمة مطالب لتغيير في شروط التجارة بين البلدين. وردت الصين بفرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية.

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