الصين: سنرد على واشنطن إذا رفعت الرسوم الجمركية

أعلنت الصين أنها سترد على خطة واشنطن لرفع قيمة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية، إذا دخلت حيز التنفيذ.

© AP Photo / Alex Brandon ترامب يدعو أبل لصناعة منتجاتها في أمريكا لتتجنب الرسوم على الصين

وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء 8 مايو / أيار، إنها سترد بإجراءات إذا مضت واشنطن قدما في خطتها لرفع الرسوم الجمركية على سلع صينية، يوم الجمعة، بحسب ما ذكرته "رويترز".

وذكر بيان الوزارة إن تصاعد الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين لا يصب في مصلحة أي من البلدين أو العالم.

وأعلنت واشنطن أنها سترفع الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، لتصبح 25 في المئة بدل من 10 في المئة، بداية من يوم الجمعة، وفقا لإشعار نشر في السجل الاتحادي الأمريكي، اليوم الأربعاء.