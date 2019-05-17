بعد ارتفاع حاد... البيتكوين تخسر أكثر من 10% من قيمتها

بعد أن وصلت قيمة العملة الرقمية المشفرة "البيتكوين" إلى أكثر من 8 آلاف دولار للعملة الواحدة، خسرت العملة الرقمية الأم خلال يوم واحد حوالي 10% من قيمتها ووصل سعرها إلى أقل من 7 آلاف دولار.

© AFP 2019 / Mohammed Abed موقع عبري: "البيتكوين" وسيلة "حماس" الجديدة لجمع الأموال

ووفقا لبوابة " CoinMarketCap " التي تحسب متوسط ​​السعر في أكثر من 20 بورصة، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 10.03%، ليصل سعرها إلى 7113 دولار.

كما انخفضت العملات الرقمية الأخرى الشهيرة، حيث انخفضت عملة "Ethereum" بنسبة 11.62% ووصل سعر العملة الواحدة إلى 232.01 دولار، بينما وصل سعر عملة "Ripple" إلى 0.371 دولار، بينما وصل سعر عملة "Bitcoin Cash" إلى 351.41 دولار للعملة الواحدة.

يشار إلى أن قيمة السوق الرقمية تقدر حاليا بـ223.819 مليار دولار، بينما تسيطر عملة "البيتكوين" على 56.3% من قيمة السوق.