المكسيك تلغي رسوما عقابية على منتجات أمريكية عقب إلغاء الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم

مكسيكو — سبوتنيك. وبالتالي، أكدت السلطات المكسيكية حقيقة التوصل إلى اتفاق مع الجار الشمالي بشأن إلغاء الرسوم على هذه البضائع.
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر لم تكشف عن اسمها، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك، على أن يلغي هذان البلدان رسوما عقابية فرضاها على منتجات أمريكية.
وفي يونيو/ حزيران 2018، فرض ترامب رسوما بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمائة على واردات الألمنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
واستغل الرئيس قانونا يعود إلى عام 1962 لفرض رسوم جمركية على منتجات حددت وزارة التجارة أنها تهدد الأمن القومي.
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