المكسيك تلغي رسوما عقابية على منتجات أمريكية عقب إلغاء الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم

ألغت الحكومة المكسيكية يوم الجمعة رسوما عقابية فرضتها في وقت سابق على منتجات أميركية على خلفية إلغاء واشنطن الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

مكسيكو — سبوتنيك. وبالتالي، أكدت السلطات المكسيكية حقيقة التوصل إلى اتفاق مع الجار الشمالي بشأن إلغاء الرسوم على هذه البضائع.

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez احتجاز أكثر من 100 مهاجر من أمريكا الوسطى في شمال المكسيك

وقالت الحكومة المكسيكية في بيان على موقعها: " بعد مفاوضات بين المكسيك والولايات المتحدة بما يخص الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم التي فرضتها هذه البلد [الولايات المتحدة]، تم التوصل للاتفاق مفيد لكلا الطرفين: إلغاء هذه الرسوم، وإبقاء توريد الصلب والألمنيوم من بلدنا دون حصص. وبالتالي استعادة التبادل التجاري لهذه المنتجات دون رسوم جمركية".

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر لم تكشف عن اسمها، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك، على أن يلغي هذان البلدان رسوما عقابية فرضاها على منتجات أمريكية.

وفي يونيو/ حزيران 2018، فرض ترامب رسوما بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمائة على واردات الألمنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

واستغل الرئيس قانونا يعود إلى عام 1962 لفرض رسوم جمركية على منتجات حددت وزارة التجارة أنها تهدد الأمن القومي.