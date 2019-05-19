نوفاك: اجتماع "أوبك" و"أوبك +" لم يناقش مشاركة إيران في سوق النفط العالمية

القاهرة- سبوتنيك. وقال نوفاك للصحافيين عقب الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة الإنتاج في أوبك وأوبك+، اليوم الأحد، في جدة: "بالطبع ناقشنا الطلب والإمدادات في الاجتماع اليوم، ولكن لم نناقش إمدادات إيران بشكل محدد، لا نرى أن هذا صحيح، فقط ناقشنا التوازن العام للإمدادات والطلب العالمي".

وأوضح نوفاك أن مخزون النفط العالمي حاليا أعلى بنحو 13 مليون برميل عن متوسط 5 سنوات قائلا: "عندما نتحدث عن متوسط الخمس سنوات، فإن هناك 13 مليون برميل نفط أعلى منه، اليوم ناقشنا أن وتيرة الإنتاج زادت حاليا".

وتابع نوفاك:

"ناقشنا في اجتماع اليوم إمكانية العودة للامتثال بنسبة 100 بالمئة من إنتاج النفط"، لافتا إلى أن الاجتماع "أوصى بمراقبة إضافية لسوق النفط، لكن مناقشة الأرقام وبشكل محدد في حزيران/يونيو".

وأعلن وزير وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في وقت سابق من اليوم الأحد، إن الوضع في سوق النفط العالمي لن يتأثر بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.