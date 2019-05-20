"غوغل" تدمر طموح "هواوي" بأن تصبح رائدة في عالم الهواتف الذكية

يعتقد المحللون الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته قناة "CNBC" التلفزيونية أن هذا قد يخلق مشاكل كبيرة للشركة على المستوى الدولي، والذي يمثل ما يقارب نصف شحنات الهواتف الذكية.
وأعلنت الشركة بالفعل في وقت سابق عن طموحاتها لتصبح رائدة في مجال الهواتف الذكية بحلول عام 2020.
ولكن مع الخطوة الأخيرة يمكن لغوغل منعها من ذلك.
وكانت شركة "غوغل" الأمريكية قد وجهت ضربة قاصمة إلى شركة "هواوي" الصينية، بعدما رضخت الأولى لضغوط من الإدارة الأمريكية.
وقررت غوغل سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة، ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.
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