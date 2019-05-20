"أوبك +" تدرس تأجيل اجتماع يونيو

أفاد مصدر في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بأن المنظمة، و"أوبك +" تدرسان إمكانية تأجيل اجتماعات يونيو/ حزيران إلى بداية يوليو/ تموز.

موسكو — سبوتنيك. جاء ذلك حسبما ذكر مصدر داخل "أوبك" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 20 مايو/ آيار، مشيرا إلى أنه لم يتم حل المسألة بشكل نهائي.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من الممكن تأجيل الاجتماع حتى بداية يوليو/ تموز".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الحديث يدور حول اجتماع "أوبك" واجتماع جميع الدول المشاركة في اتفاق خفض إنتاج النفط "أوبك +"، قال المصدر: "كلا الاجتماعان يمكن تأجيلهما".

وانتهى اجتماع لجنة المتابعة الوزارية "أوبك +"، يوم أمس الأحد، في مدينة جدة السعودية، دون توصيات محددة بشأن مصير صفقة خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من هذا العام.

لكن البيان الختامي ذكر أن المنظمة ستواصل التعاون.

وكان من المقرر أن تجري في يونيو بالعاصمة النمساوية فيينا، اجتماعات وزارية لدول "أوبك" و"أوبك +"، حيث ستقرر الدول الآفاق المستقبلية للصفقة.