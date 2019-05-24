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23:56 24 مايو/ أيار 2019
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    رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد

    صندوق النقد يحث إسرائيل على خفض عجز الميزانية إلى 2.5% من الناتج المحلي في 2020

    © Sputnik . فلاديمير بيسنيا
    اقتصاد
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    قال صندوق النقد الدولي في تقرير أولي نشر، اليوم الجمعة، إنه ينبغي لإسرائيل أن تهدف إلى تقليص العجز في ميزانيتها بدءا من عام 2020، من خلال خفض إعفاءات ضريبية وإجراءات أخرى.

    وبعد زيارة لوفد من صندوق النقد إلى إسرائيل هذا الأسبوع، قال الصندوق إنه يتوقع أن يصل العجز في ميزانية إسرائيل إلى 3.5% على الاقل هذا العام، ارتفاعا من 3% في 2018، وفقا لرويترز.

    صندوق النقد الدولي
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
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    وقال صندوق النقد إن السياسات الحالية تشير إلى مزيد من الزيادات في العجز في الأعوام المقبلة، لكن يجب على إسرائيل أن تستهدف خفض العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي في 2020.

    وأشار صندوق النقد إلى أن اقتصاد إسرائيل القوي يعطي الحكومة مجالا لاتخاذ خطوات في ميزانية 2020 مثل تقليص العجز من خلال خفض إعفاءات ضريبية وزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الانفاق.

    ومازالت السياسة النقدية في إسرائيل تيسيرية، إذ يبلغ سعر الفائدة الرئيسي 0.25%.

    وارتفع التضخم من مستويات منخفضة ليبقى أعلى قليلا من النطاق الذي تستهدفه الحكومة، والذي يتراوح من 1 إلى 3%، منذ منتصف 2018.

    وقال صندوق النقد إن اقتصاد إسرائيل يبقى قويا مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في الاثني عشر شهرا حتى الربع الأول من 2019، ومن المتوقع أن يسجلا نموا مماثلا للعام 2019 بكامله.

    وتجاوز خلق الوظائف 2% في 2018 وهو ما يبقي البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة عند حوالي 4%.

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    الكلمات الدلالية:
    الميزانية, أخبار اقتصاد, أخبار العالم, العالم, اقتصاد, صندوق النقد الدولي, إسرائيل
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