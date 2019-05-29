روسيا تبحث القضايا الاقتصادية والاستراتيجية في قرار تمديد صفقة "أوبك"

صرح وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستأخذ بالاعتبار القضايا الاستراتيجية والاقتصادية عند اتخاذ قرار بشأن تمديد صفقة أوبك.

وقال سيلوانوف ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يجب تمديد صفقة "أوبك+": سنبحث في العديد من القضايا الاقتصادية والاستراتيجية هنا.

وقررت "أوبك" وعدد من الدول غير الأعضاء ضمن صفقة "أوبك +" في نهاية عام 2018، تحديث شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط، السارية منذ بداية عام 2017، ووافقت هذه الدول على خفض إنتاجها بمجموعه 1.2 مليون برميل يومياً، منها 228 ألفا على عاتق روسيا، وتمت صياغة الاتفاقية الجديدة للنصف الأول من عام 2019.

كما أفاد مصدر في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بأن المنظمة، و"أوبك +" تدرسان إمكانية تأجيل اجتماعات يونيو/ حزيران إلى بداية يوليو/ تموز.