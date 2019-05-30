حدث لم تشهده قطر منذ 9 أشهر لحظة وصول رئيس الوزراء إلى السعودية

شهدت قطر، مساء اليوم الخميس، حدثا لم تشهده البلاد منذ تسعة أشهر لحظة وصول رئيس الوزراء القطري إلى السعودية لحضور قمة مكة المكرمة.

قفزت بورصة قطر إلى أعلى مستوى أثناء التعاملات في تسعة أشهر اليوم الخميس، بعد تقرير بأن رئيس وزراء قطر سيحضر قمة عربية في السعودية، بينما صعدت أيضا أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى بدعم في معظمها من مكاسب للأسهم المالية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية أمس الأربعاء إن رئيس وزراء قطر سيحضر قمة عربية في السعودية اليوم الخميس لمناقشة الأمن الإقليمي، وذلك في أول زيارة رسمية قطرية على مستو عال إلى المملكة أثناء نزاع دبلوماسي.

وفرضت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر في يونيو/حزيران 2017، بسبب إدعاءات بأن الدوحة تدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.

وقفز مؤشر بورصة قطر 3.4 في المئة، مسجلا أعلى مستوى أثناء التعاملات منذ أغسطس آب 2018. وقادت البنوك المكاسب مع صعود سهم بنك قطر الوطني 4.4 بالمئة، وسهم البنك التجاري القطري تسعة في المئة.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.8 في المئة، محققا مكاسب لأربع جلسات متتالية. وزاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، 4.1 بالمئة إلى 14.9 درهم، بينما صعد سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 4.5 في المئة.

ولامس سهم بنك أبوظبي الأول مستوى قياسيا مرتفعا عند 17 درهما في أواخر الشهر الماضي، في أعقاب رفع سقف الملكية الأجنبية في أسهمه إلى 40 في المئة من 25 في المئة.

لكن الصعود انحسر منذ ذلك الحين تحت ضغط نزاع تجاري عالمي وتوترات جيوسياسية، ومع إبقاء إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق على عامل المشاركة الأجنبية عند 25 في المئة، متجاهلة رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية.

© AFP 2019 / Wang Zhao بورصة قطر تشتعل... والسبب عدد من الأجانب

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.2 في المئة، بعد يوم من إنضمامه إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة. وشكلت مكاسب أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات أكبر دعم للمؤشر، مع صعود سهم بنك الرياض 3.1 في المئة، وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، المنتجة للبتروكيماويات، 1.6 في المئة.

وزاد سهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 4.2 في المئة، بعدما عينت الشركة أمس الأربعاء صالح محمد باحمدان رئيسا تنفيذا لها.

وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.8 في المئة، بدعم من مكاسب الأسهم المالية والعقارية، مع صعود سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 1.4 في المئة بينما زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف مدرج في دبي، 0.9 في المئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 في المئة، مع تراجع 28 من الثلاثين سهما المدرجة على قائمته.

وشكلت الأسهم العقارية أكبر ضاغط على المؤشر، مع انخفاض سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 4.5 في المئة.

وتراجع سهم جلوبال تليكوم 5.3 في المئة. وقالت الشركة اليوم الخميس إنها في مناقشات مع مصلحة الضرائب المصرية حول مطالبات ضريبية معينة.