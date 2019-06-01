العراق يكشف حجم صادراته النفطية في مايو

القاهرة — سبوتنيك. وأكدت وزارة النفط العراقية في بيان، اليوم السبت 1 يونيو / حزيران، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام أكثر من 110 مليون و736 ألفا و670 برميل، بإيرادات بلغت أكثر من 7 مليارات و384 مليونا و295 ألف دولار".

وقال الناطق باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مايو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 106 مليونا و675 ألفا و881 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 3 مليون و166 ألفا و261 برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 894 ألفا و528 برميلا".

وأضاف البيان: "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و572 ألف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3 ملايين و441 ألف برميل، ومن جيهان 102 ألف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 29 ألف برميل".

وبحسب البيان فإن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 66.683 دولارا".

كان العراق أعلن تصدير ما يقارب 104 ملايين برميل نفط خلال أبريل / نيسان الماضي، بإيرادات تخطت 7 مليارات دولار أمريكي، بارتفاع طفيف عن مارس الماضي، بمعدل سعر للبرميل الواحد بلغ 67.514 دولار.

وأعلنت بغداد اليوم السبت رفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي، جنوبي البلاد، بعد انتهاء موجة الفيضانات التي اجتاحت البلاد منذ مارس الماضي.

وشهد قطاع تصدير النفط العراقي تحسنا كبيرا عقب طرد مسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) أواخر العام الماضي، خاصة من المناطق الغنية بالنفط مثل بيجي، وكركوك، والقيارة جنوبي الموصل.

وتعرضت حقول ومصافي النفط العراقية في شمال وغرب البلاد للتخريب والتدمير جزئيا أو كليا منذ سيطرة التنظيم الإرهابي عليها قبل 4 سنوات، فيما تمكن العراقيون من استعادتها وإعادة عدد منها إلى العمل.