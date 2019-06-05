البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم خلال 2019 و2020

واشنطن — سبوتنيك. كما هبطت توقعات عام 2020 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.7 بالمائة، وكذلك كان نصيب روسيا في هذه التوقعات التي انخفضت إلى 1.2 بالمائة هذا العام، وفقا لتقرير البنك "آفاق الاقتصاد العالمي".

وجاء في التقرير الشهري الجديد الذي هبطت عن توقعاته في شهر يناير/كانون الأول الماضي: "وفقا للتوقعات، في عام 2019، سوف يتباطأ معدل نمو الاقتصاد العالمي بشكل أكبر من المتوقع سابقا — إلى 2.6 بالمائة، أما في عام 2020، وسيزداد بشكل طفيف ويصل إلى 2.7 بالمائة".

وأضاف تقرير البنك الدولي أنه "في روسيا، تم تخفيض التوقعات لعام 2019 إلى 1.2 بالمائة، ما يعكس الانخفاض في إنتاج النفط. تشديد السياسة النقدية، التي كانت مع زيادة ضريبة القيمة المضافة في أوائل عام 2019، تساهم أيضا في إضعاف النمو الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من 2019".