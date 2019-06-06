تأجيل اجتماع الدول المشاركة في صفقة "أوبك+"

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن اجتماع الدول المشاركة في صفقة "أوبك+" تأجل إلى تاريخ 2-4 تموز / يوليو.

بطرسبورغ — سبوتنيك . وقال نوفاك رداً على سؤال حول موعد اللقاء: "2-4 تموز / يوليو… ويناسبنا 2و3و4 تموز/ يوليو".

وأضاف نوفاك بأن وزارة الطاقة الروسية لم تغير توقعات إنتاج النفط في عام 2019، بسبب الوضع حول حادثة خط أنابيب "دروجبا"، قائلاً بهذا الصدد: "لم تتغير توقعاتنا بعد. في حال طرأت أي تغييرات، الآن، سنكون قادرين على توفير تجديد للموارد بحلول نهاية العام".

ويذكر أن موعد اجتماعات منظمة "أوبك" و"أوبك +"، تم تحديده بداية الأمر يومي 25 و 26 حزيران / يونيو، على التوالي. وخططت الاجتماعات من أجل تحديد مصير صفقة فيينا، بما في ذلك وإمكانية تمديدها إلى النصف الثاني من 2019. وفي ذات الوقت، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، في أواخر شهر أيار/ مايو، أن المنظمة تدرس إمكانية تأجيل اجتماعات حزيران/ يونيو إلى أوائل تموز / يوليو.

هذا وكان اجتماع لجنة المتابعة الوزارية "أوبك+"، الذي عقد في منتصف أيار / مايو، بمدينة جدة السعودية، قد انتهى دون توصيات محددة بشأن مصير صفقة خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من هذا العام، لكن البيان الختامي ذكر أن المنظمة ستواصل التعاون، وأنه من المنتظر أن تجري في حزيران/يونيو، بالعاصمة النمساوية فيينا، اجتماعات وزارية لدول "أوبك" و"أوبك+"، حيث ستقرر الدول الأعضاء والمشاركة الآفاق المستقبلية للصفقة.