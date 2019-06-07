وزير الطاقة السعودي: الأسعار عند 60 دولارا للبرميل لا تمنح ثقة كافية لقطاع الاستثمار

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الجمعة، إن أسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل لا تمنح ثقة كافية لقطاع الاستثمار.

وأضاف وزير الطاقة السعودي في حديث على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي : "مرتاحون في المملكة لكميات النفط الذي ننتجه"، لافتا إلى أن المملكة ستعيد قياس الإمدادات لتحقيق التوازن في السوق.

وأشار الفالح إلى إنه لا يرغب في الانخراط في سباق لزيادة إنتاج النفط لتعويض انخفاض الأسعار، قائلا إن العودة إلى وضع انهيار الأسعار في 2014-2015 ببساطة غير مقبول.

وأكد وزير الطاقة السعودي: "إن التوازن المثالي في سوق النفط لم يتحقق وأن السوق تتأثر بعوامل خارجة عن "سيطرتنا".

من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك: "التقينا أمس مع وزير الطاقة السعودي الفالح، ونسقنا المواقف، وكان لدينا اجتماع جيد للغاية. ونحن نتفهم مساواة وضع السوق. واتفقنا على أننا سنتخذ إجراءات منسقة مشتركة وسنعرضها على البلدان الأخرى والأطراف الأخرى في الاتفاق".

وانطلقت في روسيا، في وقت سابق اليوم الخميس، فعاليات النسخة الـ23 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2019 الذي يقام تحت شعار "تطوير أجندة التنمية المستقرة" بمشاركة 140 دولة.

ويعد المنتدى — الذي يستمر 3 أيام — حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، ويشهد سنويا إبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات ومذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.