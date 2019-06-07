روسيا والسعودية تناقشان استثمارات بقيمة عشرات مليارات الدولارات

روسيا والسعودية تناقشان استثمارات بقيمة عشرات مليارات الدولارات، وقريبا سيتم تنفيذها بما في ذلك في مجال الغاز والكيميائيات النفطية