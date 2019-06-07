وزير الطاقة السعودي لـ"سبوتنيك": ندرس شراء حصة في أضخم مشروع روسي للغاز الطبيعي

قال الفالح في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في بطرسبورغ، "نعم نحن ندرس إمكانية شراء حصة في مشروع يامال وليس فقط شراء الغاز من روسيا".

وعقب لقائه مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك أكد الفالح لـ"سبوتنيك"، أن عملاق الغاز السعودي أرامكو يدرس مع الجانب الروسي الاستثمار في المشروع ونأمل أن نتوصل لتوقيع اتفاق قريبا.

يذكر أن شركة أرامكو السعودية أعلنت أنها أبرمت اتفاقا لمدة 20 عاما لشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة سيمبرا.

هذا ويعقد المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ الروسية من 6 إلى 8 يونيو/حزيران 2019.