نائب الرئيس الفنزويلي لـ"سبوتنيك": ندرس جميع خيارات تعزيز التعاون مع "روسنفط"

أعلن نائب الرئيس الفنزويلي في مجال الاقتصاد والمالية، وزير الصناعة والإنتاج الوطني طارق العيسمي أن كاراكاس تدرس جميع الخيارات لتعزيز التعاون مع "روسنفط".

وقال العيسمي على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لوكالة "سبوتنيك": "نحن نطور العلاقات مع روسنفط ونفكر في جميع الخيارات لتعزيز التعاون مع الشركة".

وأضاف أنه خلال الزيارة لم يكن لديه لقاء منفصل مع رئيس روسنفط، إيغور سيتشين، "فقط في المنتدى".

وأكد نائب الرئيس "لكن مما لا شك فيه أن العلاقات بين روسيا وفنزويلا في قطاع الطاقة من خلال شركتي روسنفط و PDVSA تتطور بشكل مرض".

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2019، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 6 إلى 8 حزيران/يونيو الجاري. وتعتبر وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" شريكا إعلاميا للمنتدى.