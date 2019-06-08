نائب الرئيس الفنزويلي: كاراكاس أوجدت آلية لتسوية المدفوعات بالروبل مع روسيا

صرح نائب الرئيس الفنزويلي لشؤون الاقتصاد والمالية وزير الصناعة والإنتاج الوطني طارق العيسمي، اليوم السبت، أن كاراكاس أوجدت آلية لتسوية المدفوعات بالروبل مع روسيا.

بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال العيسمي، لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نقوم بتقييم جميع الآليات — نظرا لان العقوبات الأمريكية أحادية الجانب تعرقل استخدام النظام التقليدي والمدفوعات بالدولار. لذلك، أنشأنا آلية للدفع من أجل الوفاء بالتزاماتنا تجاه روسيا، وستكون بالروبل".

كما أعلن أن كاراكاس تدرس جميع الخيارات لتعزيز التعاون مع "روسنفط".

وأكد نائب الرئيس "لكن مما لا شك فيه أن العلاقات بين روسيا وفنزويلا في قطاع الطاقة من خلال شركتي روسنفط و PDVSA تتطور بشكل مرض".

يذكر، أن فنزويلا تشهد في السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية حادة على خلفية نقص السلع وزيادة نسبة التضخم وتراجع مداخيل الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والمواجهات بين السلطة والمعارضة.