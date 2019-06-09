الدولار ينهار مجددا أمام الجنيه المصري

تراجعت أسعار الدولار في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية، أن أسعار الدولار تراجعت بمقدار قرشين، في البنوك الحكومية والخاصة.

وسجل الدولار في بنكي مصر، والأهلي المصري 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

وسجل في بنك قناة السويس، 16.70 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، 16.80 جنيه للشراء، و16.85 للبيع.

وكان خبراء مصرفيون أرجعوا تهاوي الدولار لأدني مستوي له منذ الأسابيع الماضية وحتي اليوم، لزيادة المعروض من النقد الأجنبي بخزائن الجهاز المصرفي.

كما زاد حجم الاحتياطي النقدي للبلاد ليقترب من 45 مليار دولار بالتزامن مع قرب اتمام أخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار وإشادة الصندوق بمنجزات البرنامج الإصلاحي للحكومة.