تونس تريد تحقيق إنتاج نحو 3500 ميغا واط من الطاقة المتجددة

قال وزير الصناعة التونسي، سليم الفرياني، إن تونس تسعى لتحقيق إنتاج الطاقة من خلال برنامج وضع في الطاقة المتجددة لإنتاج 3500 ميغا واط حتى عام 2030.

لشبونة — سبوتنيك. وقال الوزير، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى الطاقة الإفريقي بالعاصمة البرتغالية لشبونة: "البرنامج الموجود في الطاقة المتجددة وضعناه منذ حوالي سنتين لإنتاج 3500 ميغا واط حتى عام 2030، أي خلال حوالي عشر سنوات، أي على المدى الطويل، ويمكن من إنتاج حوالي 30 بالمائة من الكهرباء لدينا ولكن اليوم نرى أن خلال هذه السنة كان هناك تسريع في النسق على كل المستويات".

وتابع قائلا: "اليوم غيرنا الأهداف وحسنَا فيها، وعلى المدى القصير والمتوسط سيكون حوالي 2000 ميغا واط من الطاقة المتجددة حتى عام 2022، أي ألف ميغا واط حتى 2021 وألف ميغا واط ثانية حتى 2023، هذا على المدى القصير والمتوسط، وبالتالي عندما نكمل على هذا النسق هناك إمكانية أن ننتج اكثر من 2500 ميغا واط حتى عام 2030".

وتستضيف العاصمة البرتغالية في الفترة 11-14 يونيو الحالي فعاليات منتدى الطاقة الإفريقي، بمشاركة وزراء الطاقة والصناعة من كل من أوغندا وجيبوتي وتونس ودول إفريقية أخرى، وممثلي قطاع الطاقة في المفوضية الأوروبية ومسؤولي المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المغربي والبنك الدولي وعدد كبير من الشركات ومؤسسات الطاقة المختلفة.