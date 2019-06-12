الجنيه المصري يصعد أمام العملات الأجنبية والعربية

شهدت أسعار الجنيه المصري ارتفاعا أمام العملات الأجنبية والعربية، في البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

ونشرت صحيفة "أخبار اليوم" أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.

وتراجع سعر اليورو نحو 18.92 جنيها للشراء، و19.06 جنيها للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني ليسجل نحو 21.24 جنيها للشراء، 21.39 جنيها للبيع.

كما تراجع سعر الفرنك السويسري عند 16.83 جنيها للشراء، و16.96 جنيها للبيع، وسعر الـ100 ين الياباني نحو 15.39 جنيه للشراء، و15.51 جنيه للبيع.

وتراجعت أسعار العملات العربية، أمام الجنيه المصري، حيث انخقض سعر الريال السعودي، ليسجل نحو 4.44 جنيه للشراء، و 4.48 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل نحو 55.00 جنيهًا للشراء، و 55.40 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الدرهم الإماراتي، ليسجل نحو 4.54 جنيه للشراء، 4.57 جنيه للبيع.