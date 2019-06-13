مندوب الصين: سنقاتل للنهاية في حالة الحرب التجارية

جنيف — سبوتنيك. وقال المندوب في إحاطة: "إذا كانت المسألة تقتصر على نزاع تجاري، فأنا لست خبيرا، ولكني أعتقد أن كل شيء كان من الممكن أن يصبح أسهل من ذلك. يمكننا تطوير حزمة، ربما لا ترضي الطرفين بنسبة 100%، ولكن سيكون الطرفان على استعداد للعمل معها. ولكن إذا كان الموقف أكثر من مجرد نزاع تجاري ، فسيكون الوضع مختلفا".
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وقامت الولايات المتحدة بتصعيد حرب الرسوم الجمركية مع الصين، عبر زيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في ظل محادثات تمثل محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق تجاري.
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