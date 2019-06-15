الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة اليوم الجمعة مع توخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم بينما تضررت أسهم التكنولوجيا من تحذير بشأن المبيعات من شركة برودكوم لصناعة الرقائق الإلكترونية.

نيويورك — سبوتنيك . وبحسب وكالة رويترز، أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 17.16 نقطة، أو 0.07 بالمائة إلى 26089.61 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.66 نقطة، أو 0.16 بالمائة، ليغلق عند 2886.98 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 40.47 نقطة، أو 0.52 بالمائة، إلى 7796.66 نقطة.

لكن المؤشرات الثلاثة تنهي الأسبوع على مكاسب، مع صعود ناسداك 0.71 بالمائة وستاندرد آند بورز 0.48% وداو جونز 0.41 بالمائة.