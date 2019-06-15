عمان تفتتح أول مصنع لإنتاج مادة بولي أكريلاميد المستخدمة في حقن آبار النفط

وأوضح مدير عام التسويق والإعلام بهيئة ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، فيصل بن تركي آل سعيد، في تصريح له، أن هذا المصنع يعتمد أحدث التقنيات في صناعة الجزيئات المتعددة المعروفة باسم الـ"بولي أكريلاميد"، أو "البوليمر"، التي تستخدم في عمليات حقن آبار النفط.
ويقام المصنع على مساحة 33 ألف متر مربع؛ وتبلغ قدرته الإنتاجية خلال المرحلة الأولى حوالي 15 ألف طن سنويا، ترتفع لتصل إلى 70 ألفا في مراحل تالية.
وستعمل الشركة، من خلال افتتاح هذا المصنع، على تغطية السوق المحلية، بالإضافة إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وتُعد شركة تنمية نفط عُمان من أبرز موردي هذا المنتج في المرحلة الحالية، ويستخدم في زيادة انتاج بعض حقول النفط بالسلطنة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)