لافروف: موسكو تبدأ مفاوضات رسمية مع سيئول حول اتفاق بشـأن منطقة تجارة حرة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو تبدأ مفاوضات رسمية مع سيئول حول اتفاق بشـأن منطقة تجارة حرة.

موسكو-سبوتنيك. قال الوزير الروسي عقب لقائه نظيرته الكورية الجنوبية: "أريد أن أشير إلى أننا بدأنا مفاوضات رسمية وتم التوصل بالفعل إلى اتفاق حول إعداد اتفاق بشأن تشكيل منطقة تجارة حرة حول الاستثمار وخدمات التجارة".

وأضاف لافروف أن "موسكو تعتزم الحفاظ على الاتصالات بين جمهورية كوريا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حول تحرير التجارة".

يذكر بأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تأسس مطلع 2015 على أساس الاتحاد الجمركي بين روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، إلى أن انضمت إليه أرمينيا وقرغيزستان في السنة نفسها.

واجتمع رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أرمينيا نهاية نيسان/أبريل الماضي.

وتدعو روسيا لمضاعفة الجهود لتطوير عمليات التكامل الأوراسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرح مبادرة إقامة الشراكة الاقتصادية التجارية الشاملة في أوراسيا بمشاركة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والصين خلال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي في عام 2016، ليصبح ذلك أول خطوة لتشكيل الشراكة الأوراسية الكبرى.