آمال الاتفاق بين الصين وأمريكا تصعد بأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط لتصل إلى 62.3 دولار للبرميل، بسبب آمال التوصل لاتفاق بين الصين وأمريكا قريبا.

وتلقت أسواق النفط دعما أيضا من التوترات في الشرق الأوسط عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات بالمنطقة الأسبوع الماضي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 62.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش. وكان الخام صعد اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.

وقد يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان في وقت لاحق هذا الشهر. وقال ترامب إنه سيلتقي مع شي خلال القمة، لكن الصين لم تؤكد حتى الآن عقد اجتماع.

وقال فيل فلين المحلل في مجموعة برايس فيوتشرز في شيكاغو: "جميع الوكالات الرئيسية تورد أن الطلب سيكون أضعف… ساهم ذلك في ضائقة السوق. أشياء من الطبيعي أن نصعد بها لم نعد نصعد بها."

في الوقت نفسه، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، أمس الثلاثاء، إن البنك سييسر السياسة النقدية مجددا إذا لم يتسارع التضخم، مشيرا إلى تغيير في اتجاه السياسة في الوقت الذي تهدد فيه الحرب التجارية جهوده التحفيزية.