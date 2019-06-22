قطر تحقق إنجازا جديدا في نقل الغاز الطبيعي

أعلنت شركة "قطر غاز" للتشغيل المحدودة، اليوم السبت، عن قيامها بعملية تسليم واحدة من أكبر شحنات الغاز الطبيعي المسال بشكل آمن إلى محطة مرمرة لاستلام الغاز الطبيعي المسال في تركيا.

وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية، تم تسليم هذه الشحنة من الغاز الطبيعي المسال على متن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الشحانية"، من طراز "كيو فليكس"، والتي قد سجلت رقماً قياسياً بوصفها أول ناقلة للغاز الطبيعي المسال من هذا طراز تزور محطة مرمرة لاستلام الغاز الطبيعي المسال التي خضعت لعملية توسعة في الآونة الأخيرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "قطر غاز"، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، أن التوسعة الأخيرة لمحطة مرمرة لاستلام الغاز الطبيعي المسال أتاحت الفرصة لشركة لإرسال أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى محطة أخرى.

وأفاد سعادته بأن الشركة تشغل 14 خط إنتاج للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تبلغ 77 مليون طن سنوياً، مما يعزز مكانتها في تلبية طلب العملاء المُتنامي على الغاز الطبيعي المسال.

ومحطة مرمرة لاستلام الغاز الطبيعي المسال مملوكة من قبل بوتاس BOTAS، وهي شركة خطوط الأنابيب الحكومية التركية المملوكة للدولة، وقد تم تصميم المحطة في الأصل لتستوعب ناقلات من الأحجام التقليدية، و خضعت مؤخراً لأعمال تطوير لتستوعب ناقلات من طراز "كيو فليكس" أو"كيو ماكس".

و"الشحانية" هي ناقلة من طراز "كيو فليكس"، وتبلغ حمولتها الإنتاجية 210 آلاف متر مكعب، وقد تم تحميلها بشحنة بلغت 207 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في 30 مايو الماضي، قبل توجهها إلى تركيا.

وتعد شركة "قطر غاز"، التي تأسست عام 1984، هي أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، وقد أصبحت اليوم أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 77 مليون طن سنوياً وذلك من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة "رأس لفان" الصناعية في قطر.