نوفاك لـ"سبوتنيك": روسيا ترحب بالاستثمار السعودي في مشاريع الغاز الطبيعي الروسية

أكد وزير الطاقة في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، أن روسيا ترحب باستثمارات اللاعبين العالميين الرئيسيين في سوق النفط والغاز

تحدث نوفاك عن أهمية تطوير مشاريع الغاز الطبيعي المسال قائلا "في المستقبل، سيتم استخدام الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير. سوف ينمو استهلاكه بسرعة في بلدان مختلفة. وروسيا اليوم هي واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، لدينا خطط كبيرة للغاية لزيادة إنتاج مورد الطاقة هذا".

وأضاف "تقع قاعدة استخراج الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في الشمال في منطقة القطب الشمالي".

وتابع "نرحب بجميع الشركات المتخصصة في سوق النفط والغاز، التي هي على استعداد للاستثمار في إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي المسال".

وردا على سؤال من "سبوتنيك" حول استثمارات بلدان الشرق الأوسط في تطوير إنتاج الغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة يامال الروسية، أكد نوفاك أن "المفاوضات جارية حول إمكانية مشاركة شركة النفط العالمية العملاقة "أرامكو" السعودية في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي".

وأشار وزير الطاقة الروسي "المفاوضات جارية الآن بين الشركات (نوفاتيك وأرامكو)، يناقشون الشروط التجارية والتعاقدية. حتى الآن، لم تكتمل المفاوضات، لكننا نرحب بالاستثمار في هذا المشروع من قبل المملكة العربية السعودية، ومن المهم التأكيد على أن [الصفقة تمت] وفقا لشروط المنفعة المتبادلة التي تناسب جميع المستثمرين في هذا المشروع الكبير".