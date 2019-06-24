بيانات حركة ناقلات النفط تظهر نتائج مفاجئة في إمدادت النفط للهند

أظهرت بيانات خاصة عن حركة ناقلات النفط، أن الزيادة في واردات الهند من النفط الأمريكي فاقت نمو الشحنات من مورديها التقليديين في الشرق الأوسط بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على إيران.

فوفقا لبيانات الناقلات التي حصلت عليها "رويترز" من مصادر في قطاعي الشحن والنفط فقد اشترت الهند، وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، نحو 184 ألف برميل يوميا من الولايات المتحدة خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 إلى مايو/ أيار 2019، مقارنة بحوالي 40 ألف برميل يوميا في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأظهرت البيانات أن الهند خفضت وارداتها خلال الفترة ذاتها من إيران بمقدار 48% لتصل إلى 275 ألف برميل يوميا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي سيزور نيودلهي غدا الثلاثاء، إنه يتعين على الهند زيادة مشتريات النفط والغاز من واشنطن لخفض الاعتماد على فنزويلا وإيران.

وقالت سري بارافيكاراسو مديرة النفط الآسيوي في شركة (إف.جي.إي) لاستشارات الطاقة "انتاج النفط الفنزويلي يتراجع الآن. والخامات السعودية مرتفعة التكلفة والعراق قدرته محدودة على زيادة مبيعات النفط. لذلك لا يمكن لمصافي التكرير الهندية الهروب من النفط الأمريكي".

وأضافت أن ارتفاع أسعار البيع الرسمية للخامات في الشرق الأوسط وارتفاع العلاوات السعرية في السوق الفورية يدفعان الهند أيضا إلى شراء المزيد من النفط الأمريكي.

وأظهرت البيانات أن استهلاك الهند من النفط السعودي خلال الأشهر السبعة حتى مايو/أيار ارتفع بنسبة 11% إلى 804 آلاف برميل يوميا، في حين ارتفعت الواردات من الإمارات بنسبة 37% لتصل إلى 360 ألف برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أيضا أن الواردات من العراق انخفضت بنسبة 3.3% إلى 1.01 مليون برميل يوميا.

وفي المقابل، زادت واردات الخام من الولايات المتحدة بأكثر من أربعة أضعاف.

وأظهرت البيانات أن واردات الهند النفطية من المكسيك ارتفعت بنحو 13 بالمئة في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني 2018 إلى مايو أيار 2019 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 268 ألف برميل يوميا.

وقال إحسان الحق "الخام الأمريكي متاح بخصم كبير مقارنة بخام برنت وفي كثير من الأحيان مقارنة بدبي وعمان. وهناك مجال أن يشتري الهنود المزيد من الخام الأمريكي لأنه سيظل منخفضا أمام برنت".

وأعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران العام الماضي بسبب برنامجها النووي، لكنها سمحت لبعض المشترين مواصلة الحصول على كميات محدودة من النفط الإيراني بموجب إعفاءات دامت ستة أشهر.

وفي مايو أيار، ألغت الولايات المتحدة هذه الإعفاءات وقالت إن الدول التي تواصل شراء النفط الإيراني ستواجه عقوبات. واتجه المشترون الهنود بالفعل شراء بعض الكميات من مصادر خارج الشرق الأوسط.