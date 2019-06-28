روسيا والصين تتخليان عن استخدام الدولار

وأفادت صحيفة "إزفستيا" أن اتفاقية استخدام العملات المحلية بدلا من الدولار وقعها أنتون سيلوانوف النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية وزير المالية، وإي غان حاكم البنك الشعبي الصيني، في يوم 5 يونيو/حزيران 2019.

وذكرت الصحيفة نقلا عن سيرغي ستورتشاك، نائب وزير المالية الروسي، أن توقيع الاتفاقية تم بقصد تطوير تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية مع شركاء روسيا الاقتصاديين بالعملات المحلية وتعزيز الأمن الاقتصادي لروسيا.

وتستخدم العملة الروسية (الروبل) حاليا في تسوية 10 في المائة من المدفوعات الناجمة عن التبادل التجاري بين روسيا والصين. ويتوقع النائب الروسي أكساكوف، عضو مجلس الدوما، أن تصل هذه النسبة في الأعوام القليلة المقبلة إلى 50 في المائة.