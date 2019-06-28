الفالح يعلن أنه ناقش مع نوفاك خيارات مختلفة لتمديد اتفاقية "أوبك+"

وكتب الفالح على صفحته بموقع تويتر "وعلى هامش قمة العشرين في أوساكا عقدت اليوم اجتماعا مع معالي وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ناقشنا خلاله أوضاع الأسواق البترولية الدولية، والخيارات المختلفة تجاه تمديد اتفاق أوبك+، وكذلك التعاون في مجالي النفط والغاز، وتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين بلدينا".

وعلى هامش #قمة_العشرين في #أوساكا عقدت اليوم اجتماعًا مع معالي وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ناقشنا خلاله أوضاع الأسواق البترولية الدولية، والخيارات المختلفة تجاه تمديد اتفاق أوبك+ ، وكذلك التعاون في مجالي النفط والغاز، وتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين بلدينا. pic.twitter.com/FsGI6XgWTS — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) June 28, 2019

ويذكر أن موعد اجتماعات منظمة "أوبك" و"أوبك +"، تم تحديده بداية الأمر يومي 25 و 26 يونيو/حزيران، على التوالي. وخططت الاجتماعات من أجل تحديد مصير صفقة فيينا، بما في ذلك وإمكانية تمديدها إلى النصف الثاني من 2019. وفي ذات الوقت، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، في أواخر شهر مايو/أيار، أن المنظمة تدرس إمكانية تأجيل اجتماعات يونيو/حزيران إلى أوائل يوليو/تموز.

هذا وكان اجتماع لجنة المتابعة الوزارية "أوبك+"، الذي عقد في منتصف مايو/أيار، بمدينة جدة السعودية، قد انتهى دون توصيات محددة بشأن مصير صفقة خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من هذا العام، لكن البيان الختامي ذكر أن المنظمة ستواصل التعاون، وأنه من المنتظر أن تجري في حزيران/يونيو، بالعاصمة النمساوية فيينا، اجتماعات وزارية لدول "أوبك" و"أوبك+"، حيث ستقرر الدول الأعضاء والمشاركة الآفاق المستقبلية للصفقة.