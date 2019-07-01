روسيا والمملكة العربية السعودية تدعمان "أوبك" وسياستها النفطية

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط، محمد باركيندو، اليوم الاثنين، أن روسيا والمملكة العربية السعودية تدعمان "أوبك" وتلتزمان بالسوق، للحفاظ على استقراره.

وقال باركيندو، في حديث لوكالة " سبوتنيك ": "الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد محمد بن سلمان، المرحب بهما جدا، يظهران التزام قادتنا باستقرار السوق وبدعم أوبك، بالإضافة إلى أوبك+ للاستمرار في هذا…." وتابع قائلا: "ليس فقط للحفاظ على استقرار السوق ولكن أيضًا لتعزيزه في مختلف المواسم والأوقات".

يذكر أن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، أعلن أن إيران سترفض ميثاق التعاون مع الدول غير الأعضاء في أوبك، واعتبر أن جلستها المقبلة ستكون سهلة وواضحة لأن موقفها واضح.

وبحسب رأيه، اعتبر زنغنة أن منظمة "أوبك" تواجه خطر الزوال والموت في حال بقيت على سياستها.