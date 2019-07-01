"إيكو" عملة دول شرق أفريقيا ابتداء من 2020

اتفق رؤساء دول شرق أفريقيا على اعتماد العملة الموحدة "إيكو" في المعاملات التجارية اعتبارا من عام 2020.

وقالت جريدة "لوموند" الفرنسية إن رؤساء حكومات دول أعضاء مجموعة شرق أفريقيا صادقوا على اعتماء العملة الموحدة "إيكو" اعتبارا من مطلع عام 2020، وذلك خلال اجتماعهم بالعاصمة النيجيرية "أبوجا".

وقد توصل وزراء مالية المجموعة ورؤساء البنوك خلال اجتماعهم، منصف شهر حزيران/ يونيو الماضي، في "أبوجا" إلى اتفاق مبدئي يسمح لسكان تلك الدول باستعمال عملة "إيكو" في معاملاتهم التجارية اليومية، مؤكدين أن البداية ستكون بين الدول التي تكون اقتصاداتها متوازنة.

كما تسعى دول المجموعة مستقبلا، إلى إقامة سوق مشتركة واتحاد جمركي واحد من شأنه، زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة.

يذكر أن مجموعة دول شرق أفريقيا تضم 15 دولة وهي: بنين وبوركينافاسو والرأس الأخضر والساحل العاج وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبريا ومالي والنيجر والسينغال وسيراليون وتوغو.