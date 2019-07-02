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09:57 02 يوليو/ تموز 2019
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    منظمة أوبك

    روسيا تفي بالتزاماتها بموجب صفقة "أوبك+" لشهر يونيو بنسبة 116.7%

    © Sputnik . Aleksej Vitvitskij
    اقتصاد
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    زادت روسيا من إنتاجها النفطي في حزيران/يونيو بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي، إلى 11.155 مليون برميل في اليوم، وبالتالي أوفت بالتزاماتها بموجب صفقة "أوبك+" بنسبة 116.7 في المئة.

    موسكو — سبوتنيك. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن بيانات للإدارة المركزية لمجمع الوقود والطاقة، اليوم الثلاثاء، أن خفض إنتاج النفط في روسيا في حزيران/يونيو ضمن "أوبك+" بلغ 266 ألف برميل يوميًا، ووفقا لحسابات مماثلة، بلغ حجم خفض الإنتاج في شهر أيار/مايو 307، ألف برميل يوميا، وهو ما يعادل مستوى تنفيذ الصفقة بنسبة 134.7 في المئة.

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    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
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    وذكرت الوكالة أن إنتاج الغاز في روسيا لشهر حزيران/يونيو، ارتفع بنسبة 1.7 في المئة من حيث المعدل السنوي إلى 54.379 مليار متر مكعب.

     ووافقت منظمة أوبك، أمس الاثنين، على تمديد خفض إمدادات النفط لمدة 9 أشهر حتى آذار/مارس 2020، وذلك بعد تجاوز الأعضاء خلافات دعم سعر الخام وسط تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.

    واتفقت دول "أوبك" ودول من خارج إطارها، في أواخر عام 2018، حول تجديد شروط الاتفاق الخاص بتخفيض حجم إنتاجها من النفط، الشيء الذي ما زال ساري المفعول منذ بداية عام 2017، كما اتفقت هذه الدول على تخفيض إنتاجها من النفط بإجمالي 1.2 مليون برميل يوميا بالقياس مع مستوى تشرين الأول/أكتوبر عام 2018، ووافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018 إلى 11.421 مليون برميل في اليوم.

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    الكلمات الدلالية:
    أوبك, العالم, روسيا
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