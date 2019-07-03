كوريا الجنوبية تبدأ في إنتاج النفط الخام من حقل إماراتي

ذكرت شركة النفط الحكومية في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء 2 يوليو/ تموز، أن ائتلافها بدأ الإنتاج التجاري للنفط الخام من حقل حليبة في الإمارات العربية المتحدة.

ذكرت شركة النفط الحكومية في كوريا الجنوبية، أن ائتلافها بدأ الإنتاج التجاري للنفط الخام من حقل حليبة في الإمارات العربية المتحدة، بحسب مانشرت وكالة "يونهاب" الكورية.

أطلق ائتلاف شركة "النفط الكورية الوطنية" وشركة "جي إس للطاقة" الذي يملك 40% من حقل حليبة، المشروع لأول مرة في عام 2012 مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تملك الـ60% المتبقية.

ويتوقع أن يصل الإنتاج اليومي للحقل في نهاية العام إلى 40 ألف برميل، حسبما ذكرت الشركة الكورية.

وأضافت الشركة أنه لدى وصول السعة الإنتاجية للحقل للرقم المخطط له، ستتمكن كوريا الجنوبية من الحصول على 5.84 مليون برميل سنويا، أي ما يعادل 390 مليون دولار أمريكي تقريبا.

ومن المقرر أن يصل الإنتاج اليومي خلال عام 2023 إلى 60 ألف برميل.

هذا وقالت شركة النفط الكورية إنها عملت عن كثب مع "أدنوك" في جميع المراحل بدء من التنقيب إلى التطوير، وأضافت أن المشروع كان فرصة عظيمة لإثبات قدرات كوريا الجنوبية الصناعية.

وأشارت أيضا إلى أن أهمية المشروع تتمثل في أنه سيزود كوريا الجنوبية بإمدادات مستقرة من النفط الخام ويعزز أمن الطاقة في البلاد.