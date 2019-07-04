"نفطو غاز" الأوكرانية تعلن عن استعدادها لإجراء مفاوضات صادقة مع روسيا بشأن عقود الغاز

صرح أحد كبار مديري شركة "نفطوغاز" الأوكرانية، أندريه فافوروف، أن الشركة مستعدة لمفاوضات شفافة وصادقة مع روسيا بشأن تمديد عقود لتوريد وترانزيت الغاز.

تورنتو — سبوتنيك. وقال فافوروف لوكالة "سبوتنيك": أن "المفاوضات التالية بهذا الشأن ربما ستكون بعد الانتخابات البرلمانية، وقد صرح الزملاء الروس عن هذا علنا، وليس لدي أي توقعات".

وأضاف "من وجهة نظري، هذه مفاوضات تجارية، وينبغي أن تجري المفاوضات التجارية بين ممثلي الشركات".

وختم، قائلا: "الزملاء يريدون أن يجعلوا من هذا الأمر مفاوضات سياسية ووضع شروط غير مقبولة مسبقا ورفض ما قضته محكمة ستوكهولم. نحن على استعداد للمفاوضات الصادقة والشفافة".

وتوقفت أوكرانيا عن شراء الغاز الروسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وبعد ذلك لم تستخدم الوقود الروسي استعدادا لموسم التدفئة، من خلال ضخ الغاز الذي تم شراؤه من خلال الاتجاه المعاكس في أوروبا إلى مرافق التخزين. وينتهي العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا في نهاية عام 2019. وجرت المحادثات الثلاثية حول عبور الغاز بين روسيا والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا في 17 تموز/ يوليو عام 2018 في برلين.