التقارب الروسي السعودي يثير غضب ترامب

وأكد المستشار الاقتصادي، النفطي، أن التعاون السعودي الروسي مهم جدا في المرحلة القادمة في ظل التغيرات والتوتر الجوسياسي الموجود في المنطقة، لأن روسيا والسعودية هما أكبر منتجين للنفط في منظمة "أوبك"، وما تقومان به يساعد على تحقيق الاستقرار في الفترة المقبلة.
وحول تصريحات ترامب بعد قرارات "أوبك" بأن الخليج لا يهمه قال الصبان، إن الولايات المتحدة الأمريكية ثاني مستورد للنفط بعد الصين، حيث تستورد 6.5 مليون برميل يوميا، وحتى لو لم تستورد برميل نفط واحد من الخليج فإن التوتر وحال قيام حرب في منطقة الخليج ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، واستيراد أمريكا للنفط من أي مكان في العالم سيكون بنفس السعر، وبالتالي غير صحيحة تصريحات ترامب بأن هذا الأمر لا يهمه.
وأشار المستشار الاقتصادي، النفطي، إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى المزيد من التنسيق بين روسيا والسعودية، خاصة في ظل غياب معظم صادرات إيران وفنزويلا من النفط نتيجة للعقوبات المفروضة عليهما، والتعاون الروسي السعودي سيؤدي حتما إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق.
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