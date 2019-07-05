وكالة: الاقتصاد القطري تأثر ببناء منشآت كأس العالم 2022

أكدت وكالة بلومبرغ أن أعمال البناء بدأت تظهر عليها مؤشرات التراجع نهاية العام الماضي، حتى انتهت إلى التباطؤ مع دخول الأعمال الإنشائية مراحلها النهائية قبل البطولة.

وتقلصت أعمال البناء بنسبة 1.2 % عن العام السابق، خلال أول 3 أشهر من العام الجاري.

Qatar's $200 Billion Dash to World Cup Hits a Construction Cliffhttps://t.co/lxzphtfrR5 pic.twitter.com/ytfxZHnpJP — Kennedy KK (@kennekai) July 5, 2019

وتخفض الدوحة حسبما يزعم التقرير من الأعمال في البنية التحتية لكأس العالم.

وقفز الناتج المحلي لقطر 10 أضعاف منذ عام 2000 حتى وصل إلى 192 مليار دولار العام الماضي، وفقا للبنك الدولي.

وارتفعت أعمال البناء في 2015 إلى 30 % عقب حصول قطر على أحقية تنظيم كأس العالم لكرة القدم.