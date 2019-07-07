ارتفاع استثمارات قطر الأجنبية 6.6% في الربع الأول 2019

أظهر مسح حكومي، الأحد، نمو قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر بنسبة 6.6% خلال الربع الأول من 2019، على أساس سنوي.

حسب المسح الذي نفذته وزارة التخطيط القطرية ومصرف قطر المركزي، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر 722.6 مليار ريال (199.7 مليار دولار) حتى نهاية الربع الأول من 2019.

كانت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى قطر، بلغت 677.7 مليار ريال (187.31 مليار دولار) حتى نهاية الربع الأول من 2018، بحسب ما نشرت وكالة "الأناضول".

وعلى أساس ربعي، نمت الاستثمارات الأجنبية لقطر بنسبة 1.1%، من 714.7 مليار ريال (197.5 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من 2018.

واعتمد المسح على بيانات كبرى شركات القطاع الخاص القطري، وبعض الشركات المملوكة للدولة، شكلت نسبة 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد.

وحسب المسح، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 67.9% من إجمالي الاستثمارات بالبلاد بما يماثل 490.5 مليار ريال (135.6مليار دولار)، فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 123.7 مليار ريال (34.2 مليار دولار) أي بنسبة 17.4%.

بينما بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 105.6 مليارات ريال (29.2 مليار دولار) أي ما نسبته 14.6%.