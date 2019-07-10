"هواوي" توجه صفعة لأمريكا بتطوير ترسانتها التكنولوجية من السوق الروسية

ترغب شركة "هواوي" الصينية بتجديد ترسانتها التكنولوجية من السوق الروسية، الأمر الذي دفع عملاق التكنولوجيا في الصين إلى الدخول بمفاوضات مع شركات روسية من أجل الحصول على تراخيص وتقنيات جديدة.

تجري شركة "هواوي" الصينية محادثات مع العديد من الشركات الروسية حول عقود شراكة وشراء بالإضافة لإنشاء مشاريع تقنية مشتركة باستخدام التقنيات الروسية.

الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة مبيعات الشركة الصينية في السوق الروسية.

الشركة الصينية أجرت اتصالات مع عدد من الشركات كـ"Elbrus" المتخصصة بالمعالجات وصاحبة نظام التشغيل المعروف "Alt"، بالإضافة إلى عدد من البرامج المتعلقة بتطوير معدات أمن البرمجيات ومراقبة شبكات الاتصال.

هذا ولا تزال المفاوضات في مرحلة مبكرة بين العملاق الصيني والشركة الروسية، بحسب ما نقله موقع "rbc" الروسي.

واتجهت الشركة الصينية إلى السوق الروسية بعد دخولها في "القائمة السوداء" لوزارة التجارة الأمريكية، بحجة تعارض أعمالها مع مصالح الأمن القومي الأمريكي.

هذا وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن عن تخفيف القيود على الشركة الصينية بشرط الحصول على تراخيص بأنها لا تشكل تهديدا للأمن القومي.