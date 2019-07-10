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23:33 10 يوليو/ تموز 2019
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    مصفاة نفط

    ارتفاع أسعار النفط نتيجة هبوط حاد في المخزونات الأمريكية

    © AFP 2019 / STR
    اقتصاد
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    قفزت أسعار النفط 4.5 بالمئة، اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر بعد أن أظهرت بيانات حكومية هبوطا حادا في مخزونات الخام الأمريكية ومع قيام منتجين رئيسيين بخفض الإنتاج من الحقول البحرية في خليج المكسيك بحوالي الثلث قبيل عاصفة متوقعة.

    وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 67.01 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعة 2.85 دولار أو 4.44 بالمئة.

    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.60 دولار أو 4.50 بالمئة لتبلغ عند التسوية 60.43 دولار للبرميل.

    وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونظيره السعودي خالد الفالح
    © REUTERS / ALY SONG
    نوفاك لا يستبعد هبوط أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم يتم تمديد الاتفاق
    وسجلت أسعار الخامين القياسيين أعلى مستوياتها منذ أواخر مايو/أيار.

    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو/تموز، وهو هبوط يزيد عن 3 أضعاف الانخفاض الذي توقعه محللون والبالغ 3.1 مليون برميل، مع قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج.

    وقال كارستن فريتش محلل النفط في كوميرتس بنك "السحب من المخزونات كان أقوى كثيرا من المتوقع وهو ما ساعد في دفع أسعار النفط للصعود".

    وأضاف "الواردات هبطت ومعدلات التشغيل في مصافي التكرير وصلت إلى أعلى مستوى منذ بداية العام وهو ما ساهم في هذا الهبوط الكبير للمخزونات".

    ولقيت أسعار النفط دعما أيضا من توقعات بأن تتشكل عاصفة بمحاذاة خليج المكسيك قد تتحول إلى إعصار بحلول مطلع الأسبوع القادم.

    وخليج المكسيك يأتي منه 17 بالمئة من انتاج النفط الخام الأمريكي الذي يبلغ حوالي 12 مليون برميل يوميا، بحسب ما أفادت "رويترز".

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    نوفاك لا يستبعد هبوط أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم يتم تمديد الاتفاق
    الكلمات الدلالية:
    أسعار النفط, أخبار الاقتصاد
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