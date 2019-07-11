أوبك تتوقع زيادة الطلب العالمي للنفط عام 2020

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن يزداد الطلب العالمي على النفط في العام المقبل 2020، بحوالي 1.14 مليون برميل يوميا.

موسكو —سبوتنيك. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري: "إن العوامل التي من الممكن أن تؤثر على معدلات نمو الطلب على النفط في 2020، تتضمن تغييرات الاقتصاد الكلي في البلدان المستهلكة الرئيسية، ومزاحمة الغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأخرى للمشتقات الثقيلة، برامج الدعم وخطط إنهائها".

وبحسب توقعات أوبك، فان الطلب على النفط في العام 2020، سيتجاوز 100 مليون برميل يوميا، ويصل لمستوى 101.01 مليون برميل في اليوم.

واتفقت دول "أوبك" ودول من خارج إطارها، في أواخر عام 2018، حول تجديد شروط الاتفاق الخاص بتخفيض حجم إنتاجها من النفط، الشيء الذي ما زال ساري المفعول منذ بداية عام 2017، كما اتفقت هذه الدول على تخفيض إنتاجها من النفط بإجمالي 1.2 مليون برميل يوميا بالقياس مع مستوى تشرين الأول/أكتوبر عام 2018، ووافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018 إلى 11.421 مليون برميل في اليوم.