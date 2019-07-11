تراجع أسعار النفط بفعل توقعات قاتمة من "أوبك"

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما خفضت "أوبك" توقعاتها للطلب على خامها للعام المقبل، ونزلت العقود الآجلة للخام من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر الذي بلغته بعدما خفض المنتجون الأمريكيون إنتاجهم بحوالي النصف في خليج المكسيك قبل ما قد تكون أولى العواصف الكبرى في موسم أعاصير المحيط الأطلسي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 49 سنتا لتبلغ عند التسوية 66.52 دولار للبرميل. وكان الخام بلغ أثناء الجلسة أعلى مستوياته منذ 30 مايو/أيار عند 67.65 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا لتبلغ عند التسوية 60.20 دولار للبرميل، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 23 مايو عند 60.94 دولار.

وأوقفت شركات النفط إنتاج ما يزيد على مليون برميل يوميا من النفط، بما يمثل 53 بالمئة من إنتاج خليج المكسيك، مع اشتداد العاصفة المدارية باري اليوم الخميس.

وتتجه العاصفة، التي قد تتحول إلى إعصار هذا الأسبوع، على مسار عبر شمال خليج المكسيك.

وكشفت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، عن أول توقعاتها لعام 2020 في تقرير شهري، قائلة إن العالم سيحتاج 29.27 مليون برميل يوميا من الخام من أعضائها الأربعة عشر في العام المقبل، بانخفاض 1.34 مليون برميل يوميا عن العام الحالي.

ووفقا لـ "رويترز"، تشير التوقعات إلى عودة فائض، على الرغم من الاتفاق الذي تقوده أوبك لكبح الإمدادات، وينظر إليه على أنه من العوامل التي تضغط على الأسعار.