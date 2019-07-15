شركة استثمارية عربية تدخل القرم

أعلنت ذلك صحيفة روسية.

وذكرت صحيفة "إزفستيا" نقلا عن شتيفان دوفين، ممثل الشركة في أوروبا الوسطى والشرقية، أن الشركة تعتزم استثمار هذا المبلغ لبناء الطرق ومنشآت السكك الحديدية وفي بعض مشاريع البنى التحتية الأخرى.

وقالت الصحيفة إن ممثلي الشركة البحرينية كانوا قد زاروا القرم ووقعوا اتفاقية التعاون مع الجانب الروسي، وأبدوا الاستعداد لاستثمار المزيد من رؤوس الأموال في القرم.

واستعادت القرم وضعها كإقليم من الأقاليم الروسية في عام 2014 بمشيئة سكانها الذين صوتوا لصالح الخروج من التبعية الإدارية لأوكرانيا. ونُقلت تبعية القرم إلى جمهورية أوكرانيا في مطلع خمسينات القرن الماضي وفقا لقرار الزعيم السوفيتي نيكيتا خروشوف