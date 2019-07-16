قال تقرير أممى إن ما يقدر بنحو 820 مليون شخص يعانون من الجوع حول العالم.

وأكد تقرير سنوي لحالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن العدد السابق كان 811 مليونا، وتعتبر 2018 السنة الثالثة التي تتزايد فيها نسبة الجوع على التوالي.

تقرير أممي: نحو 820 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع مع تزايد معدل السمنة https://t.co/ND4kURR2u6 — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) July 16, 2019

وتابعت وكالات الأمم المتحدة أن التقرير الجديد يؤكد التحدي الهائل في تحقيق هدف التنمية المستدامة بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030.

وحسب التقرير، فأعلى معدل للجوع في أفريقيا، وهو مستمر في الارتفاع حتى لو كان هذا ببطء.

ويعيش أكبر عدد من المصابين بنقص التغذية في آسيا حيث يصل عددهم إلى 500 مليون.