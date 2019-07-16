مخزون النفط الأمريكي ينخفض 1.4 مليون برميل أسبوع

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين وارتفع مخزون نواتج التقطير.

وحسب "رويترز" تراجعت مخزونات الخام 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو/ تموز إلى 460 مليون برميل، بينما توقع المحللون هبوطها 2.7 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 1.1 مليون برميل، حسبما ذكر المعهد.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 17 ألف برميل يوميا.

وانخفضت مخزونات البنزين 476 ألف برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 925 ألف برميل.

وبحسب بيانات معهد البترول، زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 6.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بأن ترتفع 613 ألف برميل.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 41 ألف برميل يوميا إلى سبعة ملايين برميل يوميا.