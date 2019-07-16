مخزون النفط الأمريكي ينخفض 1.4 مليون برميل أسبوع

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 1.1 مليون برميل، حسبما ذكر المعهد.
وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 17 ألف برميل يوميا.
وانخفضت مخزونات البنزين 476 ألف برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 925 ألف برميل.
معهد البترول الأمريكي: انخفاض مخزونات #النفط 1.4 مليون برميل..وتراجع مخزون #البنزين 476 ألف برميلhttps://t.co/tcmXMNCsPp pic.twitter.com/2As1ng1KeL— أرقام العالمية (@ArgaamIM) July 16, 2019
وبحسب بيانات معهد البترول، زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 6.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بأن ترتفع 613 ألف برميل.
وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 41 ألف برميل يوميا إلى سبعة ملايين برميل يوميا.
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