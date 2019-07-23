"هواوي" توجه صفعة جديدة لسوق العمل الأمريكي متحدية قرارات ترامب

أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن تسريح أكثر من 70 في المئة من موظفيها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في مركز وحدة الأبحاث التابع لها.

وقالت شركة هواوي إنها ستسرح 600 موظف من أصل 850 أي ما يعادل 70% من موظفيها في الولايات المتحدة.

الشركة الصينية قررت تسريح الموظفين بسبب إيقاف أعمالها في عدد من المراكز الموزعة في كل من كاليفورنيا وسياتل وشيكاغو ودالاس.

وقامت الشركة الصينية بإبلاغ الموظفين التي ستقوم بتسريحهم.

وتأتي خطوة الشركة الصينية بعد العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى مقاطعة العمل معها.

حيث أوقفت شركة "غوغل" التعاون مع "هواوي" في مجالات البرمجيات والخدمات الفنية، كما حرمت الشركة الصينية من الوصول إلى التحديثات المتعلقة ببرنامج "أندرويد"، لتقوم الحكومة الأمريكية مؤخرا بإصدار عدد من القوانين المخففة التي تسمح للشركة الصينية بالتعاون مع الشركات الأمريكية وفقا لتصاريح محددة.